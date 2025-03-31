Elazığ’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü, bir apartmanda gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik görüntülerinden yola çıkarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan bot ise sahibine teslim edilerek, suçla ilgili işlemler başlatıldı.Elazığ’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Çatalçeşme Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görülüyor. Saat 13.20 sıralarında, daire önündeki bir botu fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaştı.Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan bot ise sahibine teslim edildi. Yetkililer, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanmasının ardından suçla ilgili işlemleri başlattı.