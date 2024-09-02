Elazığ’da ayağı beton pompasına sıkılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, merkez Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerden K.D. çalıştığı sırada ayağını beton pompasına kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan işçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Çıkartılan işçi olay yerinde hazır bekleyen ambulansa taşındı.Durumu iyi olan işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.