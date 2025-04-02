Elazığ’da etkili olan sağanak yağışta su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve kepçenin yardımıyla araç kurtarılırken, sürücü tedbir amaçlı ambulansa alındı.Elazığ’da aniden bastıran sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, Aksaray Mahallesi alt geçidinde biriken su nedeniyle bir hafif ticari araç suda mahsur kaldı. Suyun ortasında kalan sürücünün yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında itfaiye aracından çekilen halat mahsur kalan araca bağlandı. Kepçenin de desteğiyle araç suyun içinden kurtarılırken, araçtan çıkarılan sürücü tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.