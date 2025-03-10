Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" çerçevesinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" çerçevesinde okul, sağlık merkezi ve mahallelere ziyaretler gerçekleştirilerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Ulukent, Yeni Mahalle, Çatalçeşme, Doğukent ve Ataşehir mahalleleri ziyaret edilerek ailelere çiçek verildi. Ekipler vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak muhtarlıklara broşürler dağıttı.Çalışmaların süreceği ifade edildi.