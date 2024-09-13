Elazığ’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet veren kuruluşlarda denetimler sürüyor.Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.Yaşlı, engelli ve çocuklara hizmet veren; Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danıışma Merkezi ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüklerine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve ilgili personel, kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.