Elazığ’da çıkan tartışma sonrasında bir şahıs, kız kardeşini silahla vurarak yaraladı.Olay, Rüstempaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi çıkan tartışmada M.D., kız kardeşi E.G.’yi (27) silahla vurarak yaradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Şüpheli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.