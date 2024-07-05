Elazığ’da geçen sene hububat hasadında yaklaşık 367 bin ton üretim elde edildiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, bu yıl 900 bin dekar alanda hasat yapılmasının beklediğini ifade etti.Elazığ’da hububat hasadı devam ediyor. Çiftçiler bir yıllık emeklerini almak için büyü çaba sarf ederken Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Akmezra Köyü’nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.İl Müdürü Kılıç, “ İlimizde 2024 yılı üretim sezonunda 900 bin dekarlık alanda biçerdöverle hasat yapılması bekleniyor. 2023 yılında hububat hasadında yaklaşık 367 bin ton üretim elde edildi. Ayrıca hasatta oluşabilecek dane kayıplarının önlenebilmesi için teknik ekiplerimiz biçerdöver kontrollerine aralıksız devam ediyor. Ayrıca, toprağa ve çevreye büyük zarar veren anız yangınları ile ilgili çiftçilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.