Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zülfikar Yıldırım’ın cenazesi, toprağa verildi.Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım için İmam-ı Rabbani Camisinde tören düzenlendi. Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ve vatandaşlar katıldı. Kıbrıs gazisi Yıldırım’ın cenazesi, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Saraybahçe köyünde toprağa verildi.