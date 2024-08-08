Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şok Yol Kontrol faaliyeti yaptı. Yapılan çalışmada narkotik köpeği Zıh, durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden bir şahsa ve bagaj kısmındaki valizine tepki verdi. Valiz içerisinde yapılan aramada 7 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.