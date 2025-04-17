Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Makarna Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Makarna Festivali, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı birbirinden lezzetli makarnalar ve çeşitli yiyecekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Festival kapsamında ayrıca konserler, çeşitli gösteriler ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.Anlamlı bir festival sürdürdüklerini ifade eden okul müdürü Sadrettin Bayram, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem mesleki becerilerini geliştirdiklerini hem de topluluk önünde sunum yapma ve organizasyon deneyimi kazandıklarını ifade etti. 5’incisini düzenledikleri festivale katkı sunan öğrenci ve öğretmenler ile katılımcılara teşekkür etti.