Elazığ’da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 47 köy yolu daha ulaşıma açılırken 12’sinin açılması için çalışmalar devam ediyor.Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da, dün kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte ilk etapta 371’i ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Gece gündüz devam eden çalışmalar ile dün 258 köy yolu tekrar ulaşıma açılırken bugün de 101’i açıldı. Geriye kalan kapalı 12 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.