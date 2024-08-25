Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde dönüşüm sürüyor. Kentsel dönüşüm çerçevesinde başlanan 404 konutun inşasında yüzde 99 seviyesine gelinirken, vatandaşlar kışa sıcak yuvalarında girecek.Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15’i 3 artı 1 ve 14’ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 99 aşamalarına gelindi. Son rötuşları yapılan konutların 1 ay sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi.Konutlar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Yakup Baytemur, “Burada 29 bloğumuz var. 404 daire teslimi olacak. Burada ayrıca dükkanlı bloklarımız var. Yaptığımız konutlar içerisinde 24 dükkanın kurası da yapılacak. Geçen sene 2023 yılının şubat ayında yer teslimini aldıktan sonra yapıma başladık. Şuan da imalatımız yüzde 99 seviyesindedir. Yapımı devam eden konutlarımızda elektrik, tesisat ve tamirlerimiz kaldı. Önümüzdeki ay yaptığımız konutları teslim etmeyi düşünüyoruz. Burada yaptığımız konutlar tümel kalıp sistemi ile yapıldı. Bodrum artı 3 kat şeklinde yapıldı. Sivrice merkez depremden etkilenen bir bölge olduğu için projesi de ona göre hazırlanıp tamamlandı. Burada yapılan konutlarımızın sağlamlığının garantisini verebiliriz. TOKİ konutları kendini kanıtlamış yapılardır. Depremzede vatandaşlarımız bir kış daha görmeden önümüzdeki ay ev teslimlerine başlayacağız. Vatandaşlarımız da güvenli bir şekilde evlerinde oturacaklar” dedi.