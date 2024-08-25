İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti.Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü kutlamaları için Ahlat’a gelen Bakan Yerlikaya, çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu. Ahlat ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahil Güvenlik Komutanlığımız Mavi Vatan’ımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü’nde de huzur ve güvenliği tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.Bakan Yerlikaya’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu eşlik etti.