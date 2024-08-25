Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Anadolu’nun Fethi Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldıAnadolu’nun fethi Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü, Ahlat Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen coşkulu bir törenle kutlanıyor. Törene, devlet erkânından çok sayıda isim ve vatandaş katılım sağlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), bu anlamlı etkinlikte yer alarak bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına olan katkısını bir kez daha gösterdi. Van YYÜ, etkinlik alanında kurduğu stantla hem üniversitesini tanıttı hem de Malazgirt Zaferi’nin önemine dair çeşitli materyaller sundu. Ziyaretçilere üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, Van’ın yöresel ürünleri de ikram edildi.Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik alanında üniversitemizin çadırını kurduk. Gelen misafirlere Van’ın yöresel ürünlerini ikram ediyoruz ve üniversitemizi tanıtıyoruz. Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethinin 953. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu fetihle hem Anadolu hem de gönüller fethedilmiştir. Burada, Anadolu’nun İslamiyet’le buluşmasını ve Müslümanlığın koruyuculuğunu üstlenmesini kutluyoruz. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden aldığımız mirası, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu anlamlı etkinlikle kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Rektör Şevli ayrıca, “Van YYÜ Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümleri olarak, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nda uzun yıllardır süregelen restorasyon ve kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Van YYÜ’nün Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerindeki hocalarımızın akademik danışmanlığında büyük bir titizlikle yürütülmektedir. En büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nda, toprak altında gömülü bulunan sanduka ve şahideler, hocalarımız, lisansüstü öğrencilerimiz, restoratörlerimiz ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar tarafından gün yüzüne çıkarılmakta ve liken temizlikleri yapılmaktadır. Üzerlerindeki yazı ve süslemeler titizlikle ortaya çıkarılmaktadır. Burası adeta bir açık hava müzesine dönüşmüştür. Ayrıca, gençlerimize ve çocuklarımıza Anadolu’nun fethinin bilincini, Sultan Alparslan’ın tarihini ve Malazgirt ile Ahlat’ın önemini anlatıyoruz. Malazgirt Zaferi, milletimizin Anadolu’daki köklü varlığının en önemli simgelerinden biridir. Bu tür etkinliklerde yer alarak, öğrencilerimizin ve bölge halkımızın buranın tarihini öğrenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 25 Ağustos’ta, Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat’a teşrif edecekler. Ahlat etkinlik alanında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çadırımızda Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı ve tüm misafirlerimizi karşılamak için burada olacağız” şeklinde konuştu.Etkinlik kapsamında, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi çadırını ziyaret ederek Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile bir araya geldi. İki rektör, üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirme ve ortak projeler geliştirme konularında fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da Van YYÜ çadırını ziyaret ederek üniversitenin çalışmalarını yakından inceledi.Van YYÜ’nün etkinlik alanındaki standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve üniversitenin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına dair takdir topladı. Van YYÜ, Ahlat ve çevresindeki tarihi zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki misyonunu, bu tür etkinliklerde aktif rol alarak sürdürmeye devam edecektir.