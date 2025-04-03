Elazığ’da yolunu kaybeden bir inek 3 gündür hastane önünde bekliyor. Vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülediği ineğin akıbeti merak ediliyor.

Elazığ’da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Hastane önündeki caddede dolaşan inek, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Hastane önünde bulunan bazı vatandaşlar, bu alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Henüz sahibinin kim olduğu belirlenemeyen inek, cadde boyunca dolaştı, ardından mahalle arasına girerek gözden kayboldu. Ancak ineğin üç gün boyunca günün belirli saatlerinde yine hastane önünde dolaşması merak uyandırdı.