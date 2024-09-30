Elazığ’da son bir haftada meydana gelen 293 olaya karışan 285 kişi yakalandı. Ayrıca, 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 aracın kontrol edildiği denetimlerde 6 milyon 890 bin lira ceza kesildi.Elazığ Valiliği, kentte 23-29 eylül tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde aranması olan 358 kişi yakalanırken 24’ü tutuklandı. Kontrol edilen 3 bin 117 araca ise toplamda 6 milyon 890 bin 954 TL cezai işlem uygulandı ve 275 aracın trafikten men edildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Meydana gelen 293 olayda 285 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmış, 16 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Asayiş uygulamalarında 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 araç kontrol edilmiştir. Aranması olan 358 şahıs yakalanmış, 24 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 117 araca toplam 6 milyon 890 bin 954 TL cezai işlem uygulanmıştır. 275 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 adet tabanca, 2 adet tüfek, 160 adet fişek, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet kesici alet, 17 adet kaçak cep telefonu, 49 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda bin 353 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 50 bin 302 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. İlimizde 30 trafik kazası meydana gelmiştir, 64 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 9 şahıs, 2 adet otomobil ve 2 adet motosiklet bulunmuştur” denildi.