Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 bin boş ve 5 bin doldurulmuş makaron ile 7 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 4 Kasımda operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında, 29 bin dal bandrolsüz içi boş makaron, 5 bin dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 7 kilo kıyılmış tütün, 4 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.