Elazığ’da polis ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik son bir ay içerisinde yapılan uygulamalarda 25 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 174 adet fişek, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 17 adet kartuş ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 28 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.