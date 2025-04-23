Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.Elazığ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yarının büyükleri, geleceğin mimarları çocuklar için hazırladığı 23 Nisan Çocuk Şenliği çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunlar, zeka oyunları ve atölye çalışmaları ile gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Çocuklar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle bayram mutluluğunu paylaştı. Etkinliğin saat 18.00’a kadar süreceği bildirilirken, AK Parti Gençlik Kolları tarafından da etkinliğin olduğu alanda stant açılarak boyama etkinliği yapıldı.Şenliğe gelen çocuklardan Elif Kaya, "23 Nisan’da çocuklar eğleniyorlar ve hepsi mutlu. Ben de burada balonlara bindim kardeşimle geziyoruz. Bana göre etkinlik çok güzel geçiyor" dedi.Çocuğunu etkinlik alanına getiren vatandaşlardan Murat Sertkaya ise, "Belediyemizin yapmış olduğu etkinlik çok güzel. Çocuklarımız burada eğleniyor. Çocukların oynayacağı stantların yanı sıra boyama etkinlikleri de var. Çocuğum çok güzel eğlendi eğlenmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.