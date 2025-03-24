Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte 23 bin fidan dağıttı.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Toplam 23 bin adet fidanın ücretsiz dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar doğaya katkıda bulunmaları için teşvik edildi. Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada ağaçlandırmanın önemine vurgu yaparak, doğayı korumanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirtti.