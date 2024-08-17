Elazığ merkeze bağlı Çevizdere köyüne bağlı iki mezrada çıkan yangında iki saatte yaklaşık 200 dönüm arazi küle döndü.Yangın merkeze 24 kilometre uzaklıkta bulunan Çevizdere köyü Sulaf mezrası ile Kuşçu mezrasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, geniş bir alana yayıldı. Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, Mollakendi Belde Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yangın 2 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Her iki mezrada yaklaşık 200 dönümünün kül olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi.Yangına ilk müdahale edenler köy sakinleri ise “Yangın ilk olarak Kuşçu Mezrasında başladı. Sonrasında fırtınadan dolayı tellerin birbirine çarpmasından burada da yangın çıktı. Burada en az 100 dönümlük alan yandı. Sadece burada bağ, bahçe ve sebzelerin olduğu alan kül oldu” dedi.