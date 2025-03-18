Elazığ’da 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman’ın 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla kara kalem sanatı ile yaptığı Atatürk portresi hayran bıraktı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurslarda eğitim alan 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman, kara kalem çalışmaları ile dikkat çekiyor. Daha önce 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu derin etkiyi sanatına yansıtan Karaman, kalemini bu kez de 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için konuşturdu. Karaman, kara kalem sanatı ile Atatürk portesi yaptı. Portre, görenlerden büyük beğeni aldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik merkezimizde sportif sanatsal anlamda kurslarımız mevcut. Bilinçsel düzeyden spora, spordan müziğe birçok kursumuzun olduğu ve özellikle resim branşından üç eğitmenimizle birlikte çocuklarımıza 12 ay boyunca kurs vermekteyiz. Bu kurslar, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmekte. Böylece, çocuklarımızın küçük yaşta gelişimlerini sağlayıcı birçok etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Zehra öğrencimizde bu kurslarımızda yetişen bir kardeşimiz. Bu günün anlamına özel bir çalışma sergiledi. Kendisi ve eğitmeni, Sıdıka Kopar hocamızı tebrik ederim" dedi.