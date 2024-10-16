Elazığ’da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şehirde 16 ağır hasarlı bina tespit edildiği bildirildi.Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ’da da şiddetli hissedildi. Meydana gelen deprem sonrasında Elazığ’da 16 ağır hasarlı binanın tespit edildiği ve yaralı 104 vatandaşın 95’inin tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi. Öte yandan depremde 21 trafik kazasının meydana geldiği ve 12’sinin yaralanmalı olduğu öğrenildi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Numan Hatipoğlu, "Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucunda, şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina (13’ü il merkezinde, 3’ü kırsal bölgede) tespit edilmiştir. İlimiz genelinde taramalarımız devam etmektedir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95’i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 21 trafik kazası meydana gelmiş; bunların 12’si yaralanmalı, 9’u maddi hasarlıdır. Trafik ekiplerimiz gerekli yol güvenlik önlemlerini alarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamıştır. Depremin etkisiyle yaşanan kaya düşmeleri sonucu kapanan 7 yol, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılmış olup trafiğe kapalı herhangi bir yolumuz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.