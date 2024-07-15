Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.Elazığ’da hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen program Cumhuriyet Meydanı’ndan mehteran takımının gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı’nın açılışıyla devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Ömer Toraman’a teslim edildi. Program daha sonra tasavvuf korosunun konseri ve selalar ile devam etti.İstiklal ve istikbal uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kahramanlıklarıyla gazilik şerefine nail olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu şanlı destanı 8’inci yıldönümünde güzel ülkemin dört bir yanında aşkla vatanına ve milletine bağlılığını bir kez daha haykıran aziz milletimize selam olsun. Aradan tam 8 yıl geçmesine rağmen, o karanlık gece hafızlarımızda tazeliğini korumaya devam ediyor. O gece içimizden çıkan hainler, işbirlikçileriyle omuz omuza vatanımıza ve milli irademize kast ederek geceyi zifiri karanlığa çevirmek isterken 7’den 70’e bu evlatları omuz omuza verdikleri şanlı mücadele ile geceyi aydınlık bir sabaha ulaştırdı. O gece milletimizin cesareti, inancı ve vatan sevgisi bu hain planı boşa çıkararak karanlık oyunu bozdu. Birlik ve beraberlik ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ederek Cumhurbaşkanımızın önderliğinde vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları yerle bir etti. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve özgürlüğümüzün zaferle taçlandığı gündür. 15 Temmuz kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden vatan evlatlarının tankların önüne yatarak ve silahların karşısında kıyama kalktığı gündür” dedi.Programa Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.