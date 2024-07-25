Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 110 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 104 bin dal içi boş bandrolsüz makaron, 6 bin dal doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 2 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.