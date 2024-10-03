Elazığ’da ‘100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik’ etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde uygulanan ‘100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik’ projesi Elazığ’da da düzenlendi. Etkinlik kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklar ile aileleri Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluştu. Etkinliklerde çocuklar Hüseyin Koncagül gösteri ekibince düzenlenen Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat, kukla etkinlikleriyle hem eğlendi hem öğrendi. Ayrıca birlikte çocuk ilahileri okundu.Elazığ Müftüsü İrfan Üstündağ, "Başkanlığımızca 4-6 yaş, kurslarda eğitim alan çocuklara hitap eden kadim kültürümüzde var olan oyunların ve mizah karakterlerinin gelecek kuşaklara tanıtılmasına ve değerlerin aktarımına destek olmak üzere ’100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik’ projesi hayata geçirilmiştir” dedi.Program ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.