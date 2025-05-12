Elazığ’da son 1 haftada 283 olay meydana gelirken, 208 şahıs yakalandı. Şahıslarda 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 283 olay meydana gelirken, 280 şahıs yakalandı ve şahıslardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 70 bin 185 şahıs ve 39 bin 432 araç kontrol edildi. Aranması olan 521 şahıs yakalanırken, 35 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 325 araca cezai işlem uygulanırken 259 araç trafikten men edildi.Yapılan çalışmalarda 4 tabanca, 41 adet fişek, 3 kesici alet, 122 adet muhtelif mutfak eşyası, 2 bin 810 kilogram faturasız balık, 3 cep telefonu, 2,5 ton faturasız et, 25 bin makaron, 160 paket sigara, litre etil alkol ve 14 adet alkol üretiminde kullanılan aroma kiti ele geçirildi.Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 86 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 510 gram bonzai, 17 gram kannabinoid, 37 adet kök kenevir, 30 gram bonzai ham madesi, 14 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucusu kullanma aparatı ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca kentte meydana gelen 30 trafik kazasında, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.Aynı zamanda bu süre zarfında kaybolan 8 şahıs, 1 otomobil ve 1 kol saatinin bulunduğu aktarıldı.