Elazığ Valisi Ömer Toraman, asayiş ve güvenlik toplantısında 6 ayda meydana gelen olaylar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Elazığ Valisi Ömer Toraman, 2024 yılının ilk 6 ayında kentte meydana gelen Asayiş ve Güvenlik olaylarını değerlendirdi. Elazığ Valiliğinde yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Vali Ömer Toraman, “Evden hırsızlık olaylarında yüzde 40’lık düşüş, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 13’lük düşüş, oto hırsızlığı olaylarından yüzde 45’lik düşüş, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 53’lük düşüş, yağma olaylarında yüzde 46’lık düşüş görülmüştür. Malvarlığına karşı işlenen önemli suç olayı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde toplam 679 olay meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 64’ü aydınlatılmış olup, kalan suç olaylarının aydınlatma çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca malvarlığına karşı işlenen suç olaylarında geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 16’lık bir düşüş yaşanmıştır. Kişilere karşı işlenen önemli suç olayı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde toplamda 2 bin 340 olay meydana gelmiş ve bu olayların yüzde 97’si aydınlatılmıştır. Yılın ilk altı ayında asayiş olayları sonucu 240 şahıs tutuklanmış ve 330 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Ayrıca Yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 829 şahıs ve ifadeye yönelik aranan bin 82 şahıs olmak üzere toplamda bin 911 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalama oranını geçen yılın aynı dönemleriyle mukayese ettiğimiz zaman yüzde 30’luk bir artış sağlanmıştır. İlimizde 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde toplam 9 cinayet olayı yaşanmış ve tamamı aydınlatılmıştır. Ayrıca 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış, adli mercilere teslim edilmiştir. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 54 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 76 adet lyrca hap ele geçirilmiştir. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir. 2024 yılının ilk altı aylık zaman diliminde, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik 152 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 27’lik artış gerçekleştirilmiş, yakalama oranında yüzde 75’lik bir artış sağlanarak 231 zehir taciri yakalanmıştır. Tutuklama oranında yüzde 65’lik artış ile 99 zehir taciri tutuklanmış, Ayrıca 36 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Uyuşturucu kullananlara yönelik 995 operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 53’lük artış gerçekleştirilmiş, yakalama oranında yüzde 39’luk bir artış sağlanarak bin 32 şahıs yakalanmış, tutuklama oranında yüzde 300’lük artış ile 12 şahıs tutuklanmış, Ayrıca 6 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara gerçekleştirilen operasyon sayısı ilk 6 aylık zaman diliminde toplamda bin 147 olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49’luk bir artış sağlanmıştır. Operasyonlar sonucu bin 263 şahıs yakalanmış, 111 şahıs tutuklanmış, 42 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Narkotik suçlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan 140 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında aranan şahısların yakalanmasında yüzde 20’lik bir artış gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde uyuşturucu ve zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 358 Kilogram uyuşturucu madde ile 22 bin 299 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Yılın ilk 6 ayında kaçakçılık suçlarına yönelik 228 operasyon gerçekleşti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 364 şahıs yakalanmış, 46 şahıs tutuklanmış, 33 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımızda yüzde 52’lik bir artış sağlanmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen operasyonlarımızda, geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde suçluların yakalanma sayısında yüzde 105’lik bir artış sağlanmıştır. Aranması olan toplam 158 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. 2024 yılının ilk altı ayında, terör suçları kapsamında 81 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonrası 35 şahıs yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Ayrıca kamu düzeni ve güvenliği açısından ülkemizde bulunmasında sakınca bulunan 47 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir’’ dedi.’’522 göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir’’2024 yılının ilk altı ayında Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanlarda 241 küçük çaplı operasyon icra edildiğini belirten Vali Ömer Toraman, “İlk altı aylık dönemde düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 160 operasyonda yakalanan 55 organizatörden 12’si tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Operasyonlar sonucu yakalanan 522 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir. 2024 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artış göstermiş ve yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 61 oranında artmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık zaman diliminde gerçekleştirilen toplam 11 operasyon sonucunda ise 57 şahıs yakalanmış, 26 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. İl genelinde 290 personel, 36 ekiple trafik denetimleri gerçekleştirilmektedir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 533 bin araç sorgulanmış olup, sorgulanan araç sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 53 oranında artış göstermiştir. Denetimi yapılan araçlardan 79 bin 962’sine ceza işlemi uygulanmış, 4 bin 829 araç trafikten men edilmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık zaman diliminde, 7 ölümlü kaza, 619 yaralamalı kaza, 835 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam bin 461 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucu toplam 13 can kaybı yaşanmış, bin 15 vatandaşımız yaralanmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan toplam 101 şahıs 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 150 şahıs 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 758 şahıs olmak üzere toplam bin 9 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yakalama sayıları geçen yılın ilk 6 aylık dönemiyle mukayese edildiğinde yüzde 45’lik artış sağlanmıştır’’ diye konuştu.2024 yılının ilk altı aylık döneminde yaşanan orman yangınlarına da değinen Vali Ömer Toraman, “10 orman yangını 181 hektar ve 6 orman dışı alan 250 hektar yangını olmak toplam 16 yangın meydana gelmiş bu yangınlar sonucu 431 hektar alan zarar görmüştür. Yangınlara müdahalede 112 araç arasöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, greyder, helikopter 560 personel ile yangına müdahalede bulunulmuştu’’ şeklinde konuştu.Toplantıda Vali Ömer Toraman’a Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve birim amirleri eşlik etti.