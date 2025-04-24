Ziraat Bankası Elazığ Bölge Başkanı Serdar Baş ve Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’ı ziyaret ederek zirai don ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ziraat Bankası Elazığ Bölge Başkanı Serdar Baş ve Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, geçtiğimiz günlerde bölgeyi derinden etkileyen zirai don felaketinin tarımsal üretime verdiği büyük zararlar ele alındı. Üreticilerin karşılaştığı zorluklara karşı alınabilecek önlemler ve destek mekanizmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.Ziyarette ayrıca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında çiftçilerin ürünlerini güvence altına almasının önemi vurgulandı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek adına üreticilerin mutlaka tarım sigortası yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.