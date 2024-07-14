Elazığ Belediyesi tarafından yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahına, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 7/24 sefer başlatılacağı bildirildi.Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlaması ve toplu taşımadan daha iyi bir şekilde faydalanması amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından otobüs güzergahlarında gerçekleştirilen kalıcı düzenleme kapsamında, Abdullahpaşa (1) ve Abdullahpaşa Çevreyolu (3) araçları, 3 otobüs sayısından 4’e çıkartıldı. Talepler karşısında yapılan bu düzenleme sonrasında askıya alınan Hilalkent (2) numaralı otobüs seferinin yerine Hilalkent Mahallesi’ne, Abdullahpaşa güzergahlarında bir değişiklik olmadan Abdullahpaşa (1) ve (3) numara ile Abdullahpaşa Çevreyolu otobüsleri sefer gerçekleştirecek. Yeni sefer düzenlemeleri 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Elazığ’ın yıllardır beklediği Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin; modern, konforlu ve kullanışlı yapısıyla hizmet vermeye başlamasının ardından ESTİ seferlerini yapan Yeniköy (18) araçları yeni düzenleme ile askıya alındı. Yeniköy seferini yapan araçlar kendi güzergahlarına devam edecek olurken, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti verebilme adına, Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahına 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren EŞTİ (75) seferleri başlatılacak. 7/24 olmak üzere hizmet verecek yeni hat seferleri, her saat başı şu güzergahlar şeklinde başlatılacak” denildi.Güzergahların; “Fikret Memişoğlu Caddesi - Şehit İdris Doğan Caddesi - Balakgazi Caddesi - Yeni Cami Durağı - Gazi Caddesi - Zübeyde Hanım Caddesi - Çayda Çıra Kavşağı - Hazardağlı Kavşağı - İmam Efendi Bulvarı - Protokol Yolu - Hicret Mahallesi TOKİ Önü - Şehirler Arası Yeni Otobüs Terminali. Dönüş güzergahı ise Şehirler Arası Yeni Otobüs Terminali - İmam Efendi Bulvarı - Hazardağlı Kavşağı - Çayda Çıra Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi - Vali Fahri Bey Caddesi - İzzetpaşa Cami’si - Hürriyet Caddesi - Şehit İdris Doğan Caddesi - Fikret Memişoğlu Caddesi” olduğunu aktarıldı.