Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan uygulamalarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 parça halinde 67,71 gram metamfetamin maddesi, 2,52 gram esrar maddesi, 0.93 gram kokain maddesi, 28 adet sentetik ecza maddesi, 20 adet extasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 Türk lirası ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.