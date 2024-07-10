Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ateşli Silah ile Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ olaylarına karışan şüpheli şahıslar ile suç unsurlarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 8 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 54 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ile 76 adet lyrca hap ele geçirildi.