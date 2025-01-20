Elazığ Musiki Müzesini 2 buçuk yılda 55 bin kişi ziyaret etti Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan Harput Musiki Müzesi, açıldığı yıldan itibaren 55 kişiyi ağırladı. 20-01-2025 10:06 Güncelleme : 20-01-2025 10:06 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Tarihe doğa yürüyüşü Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, “Dilimizin Zenginlikleri” projesi ödüllerini verdi Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, “Dilimizin Zenginlikleri” projesi ödüllerini verdi Malatya Büyükşehir’den kış yarısı sergisi Hakkari’de Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı Çok Okunanlar 1 Gassallık mesleğine yoğun ilgi: Kurslara katılım her geçen gün artıyor 2 Tuana İç, su topu milli takımına çağrıldı 3 Elazığ’da yiyecek arayan tilki şehir merkezine indi 4 Bingöl’de kalp krizi geçiren polis memuru memleketine uğurlandı 5 Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde proje yazma eğitimi düzenlendi