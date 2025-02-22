Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 21 şüpheli yakalandı. Şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 18 kişi tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin sosyal medya platformları ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sadece Elazığ’da 5 vatandaşın 2.5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenirken, şebekenin dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği parayı paravan şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Banka hesap hareketleri incelendiğinde ise şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 18 kişi tutuklandı. 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.