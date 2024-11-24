Elazığ Belediyesi tarafından 5.’si düzenlenen kitap fuarı kapılarını kapatmasına saatler kala, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde yayınevlerinin katılımıyla 16 Kasım’da kapılarını açan kitap fuarının son gününde vatandaşlar ve öğrencilerden ilgi görmeye devam ediyor. Elazığlıların yanı sıra çevre illerden de gelen kitapseverler, fuarı ziyaret ederek hem kitap almanın hem de yazarlarla buluşmanın keyfini çıkarıyor. Oldukça geniş bir kitap yelpazesiyle okurları ağırlayan fuarda, Elazığlı yazarlar başta olmak üzere toplam 34 yazar ve şair imza günleri ve söyleşilerde okuyucularla buluşuyor. Öte yandan, çocuklara kitap sevgisi aşılama amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara 75 lira değerinde hediye çeki dağıtılıyor. Kitap fuarı, bugün saat 21.00 itibariyle kapılarını kapatacak.Saat 21.00 itibariyle fuarın sona ereceğini dile getiren Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Fuarımız geçmişte olduğu gibi hakikaten Elazığ’ımızın kültür ve sanat etkinlikleri içerisinde çok önemli bir değere ulaşan bir etkinlik haline döndü. Fuarımızda bu yılda 75-80 yayın evimiz stantlarını açarak fuar merkezimizde yerlerini aldı. Bununla birlikte özellikle 30-35’e yakın şair, düşünür, fikir adamı ve kamuoyunun yakinen tanıdığı isimleri Elazığ Kitap Fuarımıza davet ederek vatandaşlarımızla buluşmasına, sohbet etmelerine ve konferanslarını dinledikleri bir fuarı yaşadık. Böylesine büyük etkinlikler Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alarak sosyal ve kültürel projeler çerçevesinde son 6 yılda maddi ve manevi olarak çok büyük önem ve destek sağlayarak bu tür etkinliklerin güzel geçmesini sağlamıştır. Kitap fuarında özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencilerimizi okullardan alarak fuara getirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve bizim ekiplerimiz tarafından 15 bine yakın öğrenciyi kitap fuarımıza davet ettik. Her gelen öğrencimize 75 liralık bir hediye çeki sunarak onların da kitap fuarından faydalanmasını sağladık” dedi.