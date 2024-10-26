Elazığ Kent Müzesi 29 Ekimde açılıyor Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi yepyeni bir müzeyle daha taçlandırılıyor. Elazığ Kent Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenecek törenle açılıyor. 26-10-2024 13:19 Güncelleme : 26-10-2024 13:19 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Prof. Dr. Ali Kurt’a vefa "10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı" kitapseverlere kapılarını açtı Depremin tahrip ettiği 300 yıllık tarihi köprü ayağa kaldırılıyor EBB şehir tiyatrosu “Devamsız işler” ile yeni sezona “merhaba” dedi Erzincan’ın incisi Kemaliye nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor Çok Okunanlar 1 Elazığ’da yeşil reçete operasyonu: 17 tutuklama 2 Elazığ’dan Beşiktaş’a iki transfer 3 İş yerinde çıkan yangında bir otomobil kül oldu 4 Depremlerden sonra talepler yüzde 70’e ulaştı 5 Lokman Hekim Hastanesi ‘Hasta Hakları Günü’nü kutlandı