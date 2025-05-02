Elazığ Kent Konseyi, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla önemli bir projeye daha imza atıyor. Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca ve Yürütme Kurulu üyeleri, Aksaray Mahallesi’nde geçmişte faaliyet gösteren tarihi su değirmenlerini yeniden hayata kazandırmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kemaliye’de aktif olarak çalışan Ahmet Çetinsaya değirmeni, yerinde incelemek amacıyla bölgeye bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete, projenin koordinasyonunu üstlenen Yürütme Kurulu üyeleri Fırat Canbay ve Mithat Ulaş da katıldı.

TARİHİ DEĞİRMEN PROJESİNE KEMALİYE MODELİ

Projeye ilham kaynağı olan eğitimci Ali Canpolat’ın yönlendirmesiyle, Elazığ heyeti, Kemaliye’deki tarihi değirmenin kurucusu ve işletmecisi Faruk Sağçolak’tan teknik ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaret sayesinde, değirmenin mimari yapısı, su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirliği gibi konularda kapsamlı bir veri elde edildi.

Elazığ Kent Konseyi, bu proje ile hem kültürel mirasın korunmasını hem de turizm potansiyelinin artırılmasını hedefliyor. Aksaray Mahallesi’nde yer alan eski değirmenlerin restore edilerek yeniden işler hale getirilmesiyle, şehrin ekonomik ve sosyal yapısına da katkı sunulması amaçlanıyor.