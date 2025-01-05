Hamzabey Baraj Gölü’ndeki suyun şehre aktarıldığı ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintileri yaşanacağı bildirildi.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hamzabey Barajı’ndaki suyun şehre iletildiği ana isale hattında yaşanan arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.Ekiplerin, arızaya müdahale ederek onarım çalışmalarını hızlandırdığı kaydedilen açıklamada, arıza onarımının ardından şehre su akışının yeniden sağlanacağı ifade edildi.