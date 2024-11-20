Elazığ Belediyesi tarafından, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi ya da kişilere karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Son günlerde, bazı kişi ya da kişiler tarafından Elazığ Belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin isimleri kullanılarak haksız bir şekilde maddi çıkar sağlama adına birtakım taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan herhangi bir talepte bulunması söz konusu değildir. Bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacı dolandırıcılıktır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ederiz” denildi.