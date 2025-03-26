Havaların ısınması ve doğanın uyanmasıyla birlikte Elazığ Belediyesi park ve yeşil alanları bahara hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.Baharın tüm güzelliklerinin yaşanması için Elazığ Belediyesi tarafından şehre nefes olan yeşil alanlarda başlatılan çalışmalar doğrultusunda, ağaçların budanması ve uygun alanlara yeni ağaç dikimleri yapılırken, çim alanları da bakımdan geçiriliyor. Yeşil alan ve parklardaki eksiklerin birer birer giderildiği çalışmalar kapsamında çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabilmeleri için oyun gruplarının bakımları yapılıyor. Yıpranan oturma gruplarını yenileyen ekipler tarafından, parklardaki spor aletlerinin de bakımı yapılıyor. Ayrıca park ve yeşil alanlardaki süs havuzlarında da periyodik bakım çalışması gerçekleştiriliyor.Şehrin dört bir yanındaki park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere kavşak, refüj ve yol yan bantları da çiçeklerin büyülü güzellikleriyle buluşturularak baharın ruhu şehrin kalbine yansıtılıyor. Park ve yeşil alanlar hem bakım, onarım çalışmaları hem de çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarıyla vatandaşların dinlenebilmeleri, dinlenirken de keyifli vakit geçirmeleri için hazırlanıyor.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayan yeşil alanlarımız, parklarımız, cadde ve bulvarlarımızda gerçekleştireceğimiz peyzaj, bitki dikimi, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarıyla kent estetiğine değer kazandırıyoruz. Çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından şehrin dört bir yanında devam ediyor" denildi.