Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan "23 Nisan Çocuk Şenliği" ile coşkuyla kutlanacak. Geleneksel oyunlar, zeka oyunları, atölye çalışmaları ve ikramlarla zenginleştirilecek şölende, çocuklar unutulmaz bir bayram yaşayacak.Elazığ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yarının büyükleri, geleceğin mimarları çocuklar için unutulmaz bir bayram şöleni hazırladı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek 23 Nisan Çocuk Şenliği programı saat 12.00’de başlayarak, saat 18.00’e kadar devam edecek. Oyun gruplarının kurulacağı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar geleneksel oyunlar, zeka oyunları ve atölye çalışmaları ile gönüllerince eğlenme fırsatı yakalayacak. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle bayram mutluluğunu paylaşacak çocuklar için ikramlarda da bulunulacak.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tüm dünyada geleceğin mimarları çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’ ile coşkuyla kutlayacağız. Renkli aktivitelerle çocuklarımızın doyasıya eğleneceği şenliğe, çocuklarımızı ve ailelerimizi bekliyoruz" denildi.