Elazığ Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ücretsiz kurs programlarına hız kesmeden devam ediyor.Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği vizyon projeler ve ihtiyaca yönelik çalışmaları ile Elazığ’a değer kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal belediyecilik anlayışının da en güzel örneklerini sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, her alanda düzenlediği kurslarla vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak kültür ve mesleki eğitim alanlarında kendilerini geliştirme ve keşfetme fırsatı da sunuyor. Bilgisayar, el sanatları, müzik, spor ve daha birçok farklı alanda Elazığ Belediyesinin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kurslar, vatandaşlara yeni beceriler kazandırıyor, sosyal yaşamlarına katkı sağlıyor. Müzik kurslarında sanatı hayatın bir parçası haline getiren kursiyerler, bilgisayar işletmenliği, robotik kodlama, diksiyon ve dil kursları ile mesleki ve kişisel donanımlarını artırıyor. Elazığ Belediyesinin düzenlediği kurslara ilgi yoğun olurken kursiyerler, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Ekonomi Geliştirme Merkezinde bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, el sanatları giyim, Almanca, İngilizce, f klavye, ney, piyano, diksiyon ve güzel konuşma, Türk işaret dili ve robotik kodlama kursları, Engelsiz Yaşam Merkezinde resim, müzik, drama, satranç, Kur’an-ı Kerim, etkin okuma, ergo-terapi, jimnastik, akıl oyunları, el sanatları doğal taş işleme, el sanatları, Kadın Yaşam Merkezinde oyun odası, el sanatları, dikiş ve gassallık kursu, Aile Danışmanlık Merkezinde resim kursu, danışmanlık, grup terapileri kursları ile kurum seminerleri gerçekleştiriliyor. Musiki toplulukları tarafından erbane, ritim, keman, ud, konservatuvara hazırlık, repertuar eğitimi, cümbüş, halk oyunları, trompet, klarnet, gitar, bağlama ve kanun kursları da hız kesmeden devam ediyor.“Elazığ Belediyesi, vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor”Elazığ Belediyesinin vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiğini dile getiren Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, ‘’Elazığ Belediyesi olarak Elazığ Müftülüğü ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile birçok alanda gerçekleştirdiğimiz onlarca kursumuz devam etmektedir. Engelsiz Yaşam Merkezi, Ekonomi Geliştirme Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi, Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde sürdürdüğümüz kurslarla, vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunuyor, Musiki Toplulukları tarafından verilen müzik kurslarıyla da sanat ve kültür atmosferini pekiştiriyoruz. Kurslar vesilesi ile Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları adına kıymetli vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik kurslarımız da devam etmektedir’’ dedi.