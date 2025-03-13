Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek. 13-03-2025 16:03 Güncelleme : 13-03-2025 16:03 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek Erzurum’da "İyilik Buluşmaları" Erzurum’da "İylik Buluşmaları" İşte ’Heybeller Bellerde’ akımının Erzurum versiyonu Tutak’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı Çok Okunanlar 1 AGD'den hayırlı olsun ziyareti 2 Van’da çorba, su ve ekmek sofrasında kardeşlik buluşması 3 Van’da servis otobüsü alev alev yandı 4 Kars’ta kaybolan iki ortaokul öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı 5 Kaymakam Karali, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı