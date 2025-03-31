Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Birimi Kanser Haftası dolayısıyla kanser tedavisi gören hastaları ziyaret ederek karanfil dağıttı.Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinliklerde Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kanser tedavisi gören hastaları ziyaret eden Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi Birimi karanfil dağıtarak Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın selamını iletti. Sağlıklı Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Eda Çetiner ve mesai arkadaşlarının ziyareti tedavi gören hastaları memnun etti. Çetiner, 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklerde amaçlarının hastalara moral ve motivasyon konusunda yardımcı olmak olduğunu belirterek tüm hastalara hayırlı şifalar temennisinde bulundu.