Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Etkinlikleri kapsamında 2 Mart Pazar akşamı tasavvuf müziği sanatçısı Nurettin Polat konseri ile Karagöz-Hacivat gösterisi gerçekleştirilecek.Ramazan ayı süresince Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde tasavvuf topluluklarının ilahileri, mehteran ve tiyatro gösterileri sahne alacak, önemli isimlerin katılacağı söyleşi programları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 2 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de çocuklara yönelik Karagöz-Hacivat gösterisi, saat 20.30’da ise tasavvuf müziği sanatçısı Nurettin Polat konseri ile gerçekleşecek. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan programa davet edildi.