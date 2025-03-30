Elazığ Belediyesi, bayram coşkusunu miniklerle paylaşmak adına, çocuk festivali düzenleyecek. Yarın Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde başlayacak olan festival, bayram tatili süresince devam edecek.Çocukların eğlenceli bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamlayan Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan festival boyunca, birbirinden renkli oyun grupları, çeşitli yarışmalar ve çeşitli ikramlar minik misafirleri bekliyor. Ramazan Bayramının ikinci gününden itibaren Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan festivalde çocuklar, bayramın her anında eğlenceyle dolu bir atmosferde, gönüllerince vakit geçirecek. Bayram tatili süresince sürecek olan çocuk festivali, 13.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, miniklerin bayram sevincini doyasıya yaşaması ve unutulmaz bir bayram geçirmesi amacıyla festivale bütün çocuklar davet edildi.