Elazığ Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 350 kişilik ekibiyle şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Meteorolojinin uyarısını yaptığı ve dün gece itibariyle kar yağışının başlamasıyla birlikte 350 kişilik ekip, kentin ana caddelerinden mahalle aralarına kadar geniş bir bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ve solüsyon araçları kullanılarak özellikle ana arterler, çarşı bölgesi ve hastane çevresinde titiz bir çalışma yürütülüyor."EBUKOM’DAN anlık takip ve hızlı müdahale"Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM), şehir genelindeki cadde, bulvar ve ana arterlerdeki anlık görüntüleri takip ederek, kar yağışının yoğun olduğu bölgeleri tespit ediyor. Bu sayede ekipler, trafik akışının aksamaması için gerekli müdahaleleri zamanında yaparak ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önlüyor."Vatandaşlara kış lastiği uyarısı"Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde şehir genelinde ulaşımda aksama yaşanmadığı belirtilirken, sürücülere kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Yetkililer, muhtemel buzlanmalara karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti. Elazığ Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını 7/24 kesintisiz şekilde sürdürecek.