Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü halk korosu tarafından, Harput’un eşsiz kültür ve geleneklerinin sahneye taşınacağı müzikal tiyatro gerçekleştirilecek.Elazığ’ın kültürel zenginliklerini yaşatmaya devam eden Elazığ Belediyesi, 9 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan müzikal tiyatro ile unutulmaz bir geceye daha ev sahipliği yapacak. Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü halk korosu, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde ikincisini düzenleyeceği müzikal tiyatroda, medeniyetler merkezi Harput’un eşsiz kültür ve geleneklerini sahneye taşıyacak.Harput kadim kültürünün sanatseverlerle buluşacağı bu özel etkinlikte, Harput’a özgü birbirinden güzel eserler seslendirilecek. Koro şefliğini Tuna Bozkurt’un yapacağı programda ayrıca, halk oyunları da sahneye koyulacak ve izleyicilere görsel bir şölen sunulacak.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilerek tüm vatandaşlar bu anlamlı programa davet edildi.