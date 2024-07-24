Vatandaşları ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturan Elazığ Belediyesi, Harput Hoca Hasan Hamam Müzesi seyir terasında Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin beyaz perdeye aktarılacağı “Açık Hava Sinema Günleri” düzenleyecek.Elazığ’a kalıcı eserler kazandırmaya devam etmesinin yanı sıra insanı merkeze alan gönül belediyeciliği ilkesi ile de hizmetlerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşların ücretsiz olarak kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturulması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şerifoğulları’nın talimatları ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, vatandaşların keyifli yaz akşamları geçirmeleri amacıyla “Açık Hava Sinema Günleri” etkinliği düzenlenecek.Medeniyetler merkezi Harput turizmine kazandırılan Hoca Hasan Hamam Müzesi seyir terasında her hafta salı, perşembe ve cumartesi akşamlarına renk katacak etkinlikte, Yeşilçam nostalji rüzgarı esecek. Ücretsiz olacak etkinlikte retro projektör eşliğinde beyaz perdeye Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri yansıtılacak ve vatandaşlar, nostaljik açık hava sinema sandalyelerinde film izlemenin tadını çıkartacak.Öte yandan açık hava sinema etkinliğinin açılışı, 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek. İlk gösterim de perşembe akşamı yapılacak. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlar etkinliğe davet edildi.