Elazığ Belediyesi, Harput musikisini Şanlıurfa’da yaşattı Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu, Harput musikisinin en güzel örneklerini, Şanlıurfa’da icra etti. 17-02-2025 14:24 Güncelleme : 17-02-2025 14:24 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Van’ın değerlerinin belgeseli çekilecek Muş’ta doğa tutkunları Karlı Dere’yi gezdi Fatih Ünlü ve ekibinden Elazığ’da unutulmaz sıra gecesi Çıldır Gölü "Altın At Kristal Buz Festivali" ile şenlendi Prof. Dr. Yıldırım, İran’dan aldığı ödülü Rektör Hacımüftüoğlu ile paylaştı Çok Okunanlar 1 Elazığspor taraftarından şehit Fethi Sekin’e vefa 2 Hamur Adımova Ortaokulu voleybol takımı bölge şampiyonu oldu 3 Erzurum’daki at yarışları yürekleri ağızlara getirdi 4 Bitlis’te 4. Kar Festivali düzenlendi 5 Başkalespor, İpekyolu Belediyespor’u mağlup etti